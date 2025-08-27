У избитого под Пензой главы района диагностировали травму головы

У него также сотрясение мозга, перелом и ушибы

ПЕНЗА, 27 августа. /ТАСС/. Открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом и ушибы диагностированы у главы Каменского района Пензенской области Александра Помогайбо, которого в среду избил местный житель. Глава региона Олег Мельниченко обратился в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку произошедшему, сообщается в Telegram-канале правительства Пензенской области.

"Сегодня в ходе объезда города Каменки на главу района совершил нападение местный житель. Александр Помогайбо сейчас находится в медицинском учреждении в Пензе. У него диагностированы открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом лопатки, многочисленные ушибы. Житель Каменки, переехавший в Пензенскую область из среднеазиатской республики и получивший российское гражданство, несколько раз ударил главу района металлической трубой", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, причиной нападения стало то, что глава района пытался добиться от мужчины соблюдения правил городского благоустройства и устранения нарушений на участке, прилегающем к его домовладению.

"Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратился в правоохранительные органы с просьбой дать максимально полную правовую оценку этому резонансному инциденту. В настоящее время нападавший задержан", - указано в сообщении.

В настоящее время сотрудники СК проводят по данному факту проверку по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).