ФБР рассматривает стрельбу в Миннеаполисе как акт внутреннего терроризма

В бюро также назвали инцидент преступлением на почве ненависти в отношении католиков

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США рассматривает инцидент со стрельбой в католической школе в Миннеаполисе как акт внутреннего терроризма. Об этом говорится в заявлении, которое разместил в X директор ФБР Кэш Пател.

В нем отмечается, что ФБР проводит расследование стрельбы, рассматривая инцидент как "акт внутреннего терроризма и преступление на почве ненависти в отношении католиков". Пател также подтвердил данные СМИ о том, что стрельбу устроил 23-летний Робин Уэстмэн, считавший себя трансгендером (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). 

