Генпрокуратура подала в арбитражный суд иск к компании на 37 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Приморского края запретил эксплуатацию судов компании "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" на время рассмотрения иска Генеральной прокуратуры на 37 млрд рублей, следует из опубликованных на сайте суда документов.

Ранее Генеральная прокуратура РФ подала в Приморский арбитражный суд иск к рыболовецкому колхозу "Восток-1" о признании недействительными заключенные с Росрыболовством договоров о квотах на добычу водных биоресурсов (ВБР) на 37 млрд рублей. В числе ответчиков также компании "Глобал сифуд корпорейшн", "Норд пасифик корпорейшн", "Ориентал пасифик ко. лтд" и восемь физических лиц.

"Запретить любым лицам, в том числе капитанам, доверенным и уполномоченным лицам акционерного общества "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" давать разрешения на выход принадлежащих акционерному обществу "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" судов за пределы порта местонахождения", - говорится в определении суда.

Кроме того, суд запретил рыболовецкому колхозу осуществлять добычу ВБР в рамках оспариваемых договоров. Арест наложен также на все имущество физических лиц, являющихся ответчиками по иску, в том числе на суда, принадлежащие им доли в уставных капиталах юридических лиц и ценные бумаги.