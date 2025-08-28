При задержании мужчина не имел при себе документов и говорил на иностранном языке

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Мужчина, задержанный по подозрению в нападении на сотрудников полиции в Москве, находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"При задержании мужчина вел себя неадекватно. По предварительной информации, подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения", - сказал собеседник агентства.

Мужчина 27 августа находился вблизи автозаправочной станции на Щелковском шоссе. Он забросил в сторону автомобилей МВД и ГБУ "Жилищник" две бутылки с зажигательной смесью. После чего совершил нападение с ножом на прибывших для его задержания полицейских. По факту произошедшего завели уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Подозреваемый при задержании говорил на иностранном языке и не имел при себе документов. Однако позже стало известно, что мужчина на самом деле является уроженцем Саратова и имеет гражданство России. Кроме того, ранее он отбывал наказание за совершение преступлений против общественной безопасности и государственной власти.