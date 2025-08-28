Действующий вулкан выбросил пепел на высоту более 5 км впервые с начала июля

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Вулкан Симмоэ, расположенный на юго-западном японском острове Кюсю, выбросил столб раскаленного пепла и дыма на высоту более 5,5 километра. Об этом сообщило региональное метеорологическое управление префектуры Кагосима.

Отмечается, что это первый раз с начала июля, когда действующий и крайне активный вулкан Симмоэ выбросил столб пепла на высоту более 5 км. В районе вулкана сохраняется третий по пятибалльной шкале уровень опасности, подразумевающий запрет на приближение к нему.

Вулкан Симмоэ высотой 1 420 метров сотрясают землетрясения с конца июня. Он несколько раз извергался с октября 2017 года, а выбросы пепла из его кратера неоднократно приводили к перебоям в местном авиационном сообщении. Всего в Японии насчитывается около 50 действующих вулканов.