Фрагменты дрона упали на крышу дома в Маньково-Калитвенское

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. Атаку беспилотников отразили в Каменском, Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области.

Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

"Ночью наши силы ПВО отразили атаку врага по северу Ростовской области, уничтожив БПЛА в Каменском, Миллеровском и Чертковском районе", - написал Слюсарь.

Как отметил глава региона, фрагменты БПЛА упали на крышу дома в селе Маньково-Калитвенское Ростовской области. Из-за угрозы детонации эвакуированы 89 человек из пострадавшего и соседних частных домов.

"К сожалению, не обошлось без последствий. В селе Маньково-Калитвенское фрагменты БПЛА упали на крышу дома и повредили электропроводку. Дом на два хозяина обесточен. Из-за угрозы детонации боевой части, застрявшей в кровле, пришлось эвакуировать жителей этого и 50 соседних частных домов - всего 89 человек, в том числе детей", - написал он в своем телеграм-канале.

Слюсарь уточнил, что основная часть жителей временно разместились у родных и близких. В пункте временного размещения, который развернут на базе сельского дома культуры, - 12 человек, в том числе 2 ребенка. Место падания неразорвавшегося фрагмента оцеплено, ожидается прибытие саперной группы.