По словам губернатора региона Александра Гусева, минувшей ночью уничтожили не менее трех беспилотников

ВОРОНЕЖ, 28 августа. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА отменили на территории Воронежской области. Силами ПВО сбито не менее трех беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, минувшей ночью дежурными силами ПВО в одном из районов области были обнаружены и уничтожены "не менее трех беспилотников". По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Режим опасности атаки БПЛА был объявлен 27 августа в 19:50 мск.