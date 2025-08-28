Сирены звучали больше девяти часов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена в Киеве, она длилась чуть более девяти часов. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Во время тревоги поступали сообщения о многочисленных взрывах в Киеве. В столице возникли пожары, для тушения задействована авиация.

Предупреждение об опасности также отменили в большинстве регионов Украины. В настоящее время сирены продолжают работать в Днепропетровской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

В ночь на 28 августа на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Помимо украинской столицы, взрывы также произошли в Винницкой, Ивано-Франковской, Киевской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.