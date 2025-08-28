Площадь возгорания составила 200 кв. м

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Возгорания возникли в лесном массиве в селе Криница после падения обломков БПЛА в Геленджике. Обнаружены три очага общей площадью 200 кв. м.

Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"В Геленджике в районе села Криница после падения обломков беспилотника произошло возгорание в лесном массиве. Обнаружены три очага общей площадью 200 кв. м. К тушению привлечены 14 человек и 4 единицы техники", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в Северском районе также ликвидируют последствия атаки БПЛА. В обоих случаях пострадавших нет, на местах работают экстренные и специальные службы.

В Telegram-канале краевого лесопожарного центра сообщили, что на пульт диспетчерской службы поступило сообщение о задымлении в районе населенного пункта Криница со стороны леса. По прибытии лесопожарные бригады обнаружили возгорание в результате падения сбитого БПЛА и приступили к тушению. Примерная площадь 0,3 га. В 06:45 мск площадь пожара увеличилась примерно до 0,7 га. Проводится комплекс мер по локализации лесного пожара, а также наращивание сил и средств для тушения.