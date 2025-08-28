От паводков пострадали провинции Пенджаб, Хайбер-Пахтунхва и регионы Азад Джамму и Кашмир и Гилгит-Балтистан

ИСЛАМАБАД, 28 августа. /ТАСС/. Власти и армия Пакистана эвакуировали по меньшей мере 210 тыс. жителей пострадавших от наводнения районов провинций Пенджаб, Хайбер-Пахтунхва и регионов Азад Джамму и Кашмир и Гилгит-Балтистан. Об этом, по информации газеты Dawn, заявили в рамках совместной пресс-конференции министра информации исламской республики Аттауллы Тарара, главы Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Инама Хайдера и начальника Межведомственной службы по связям с общественностью вооруженных сил страны Ахмеда Шарифа Чоудри.

Отмечается, что в ходе спасательных операций спасены 28 тыс. человек, около 210 тыс. "благополучно эвакуированы из пострадавших от наводнения регионов". Двое военнослужащих погибли при оказании помощи местным жителям.

В затронутых стихийным бедствием регионах организованы 29 медицинских лагерей, более 20,7 тыс. человек уже получили необходимую помощь. Среди местных жителей распределены 225 тонн продовольствия.

По данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям Пакистана, начиная с 26 июня из-за ливневых дождей и вызванных ими наводнений в стране по меньшей мере 804 человека погибли, еще 1 088 получили ранения.