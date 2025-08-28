В Самарской области 10 поездов задерживаются из-за падения БПЛА

Речь идет о шести пассажирских и четырех пригородных поездах

САМАРА, 28 августа. /ТАСС/. В Самарской области задерживаются 10 поездов, из них 6 пассажирских и 4 пригородных, еще 3 пригородных поезда отменены из-за падения БПЛА в районе станции Кряж. Об этом сообщает Куйбышевская железная дорога.

"28 августа в результате падения БПЛА в районе станции Кряж (участок Кряж - Липяги, Самарская область) была временно нарушена работа контактной сети. Из-за происшествия в настоящее время задерживаются 6 пассажирских и 4 пригородных поезда, максимальное время задержки - 2 часа 14 минут. Три пригородных поезда отменены", - говорится в сообщении.

Указано, что железнодорожники делают все возможное для сокращения времени отставания пассажирских поездов.

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о том, что регион подвергся атаке БПЛА, в связи с чем вводились временные ограничения в работе аэропорта Курумоч, ограничена работа мобильного интернета. Федорищев призвал граждан воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в социальных сетях. Работа аэропорта восстановлена, угрозу атаки БПЛА сняли в 08:38 (07:38 мск).