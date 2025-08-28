Геннадия Гендина обвиняют в хищении 3,8 млн рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Геннадия Гендина, бывшего вице-губернатора Самарской области, обвинили в хищении 3,8 млн рублей по новому уголовному делу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Гендин похитил денежные средства на сумму 3 млн 840 тыс. 926 руб., которыми распорядился по своему усмотрению. Потерпевшей стороной признан Союз адвокатов МЭКА", - сообщили в правоохранительных органах.

На следующей неделе суд приступит к рассмотрению данного уголовного дела.

Ранее стало известно, что Гендину также предъявлено обвинение в хищении около 100 млн рублей по другому уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), вину в совершении преступления он не признает.

По версии следствия, обвиняемый, ссылаясь на наличие у него связей в правительстве и администрации президента РФ, обманным путем получил от потерпевшей денежные средства за получение разрешения правительства на проведение градостроительных работ.