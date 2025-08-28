Михаил Попков убил их в 2008 году

ИРКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. "Ангарский маньяк" Михаил Попков, приговоренный к пожизненному заключению, признался еще в двух убийствах молодых женщин в 2008 году. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в прокуратуре Иркутской области.

"Прокуратура контролирует расследование уголовного дела об убийстве в 2008 году, в совершении которого признался Михаил Попков. <…> По версии следствия, в августе 2008 года Попков на автомобиле подъехал на участок местности, расположенный на Московском тракте около поворота с федеральной трассы М-53 к электромеханическому заводу, где встретил двух ранее ему не знакомых 27-летних женщин. В ходе разговора между ними произошла ссора, после чего на почве личной неприязни, он задушил потерпевших, поочередно уводя их в лесной массив", - сообщили в прокуратуре.

В августе 2008 года тела женщин были обнаружены, возбуждено уголовное дело. Предварительное следствие по нему приостановили, так как не нашли виновных. "В настоящее время установлена причастность к совершению указанного преступления ранее осужденного к пожизненному заключению Михаила Попкова, который написал явку с повинной. Ему предъявлено обвинение, свою вину в преступлении он признал. Прокуратура поддержит ходатайство следствия об избрании Попкову меры пресечения с целью оставления его в следственном изоляторе для проведения необходимых следственных действий", - пояснили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Ранее Попков был приговорен к пожизненному лишению свободы за серийные убийства, совершенные в 1990-2010 гг. На счету маньяка более 80 жертв. Он совершал убийства на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и в пригородах. Работая в дежурной части ОВД по Центральному району Ангарска, высматривал своих жертв на ночных улицах, предлагая подвезти, нередко на служебной машине. Тела женщин с признаками сексуального насилия обнаруживали случайные люди в пригородных лесах, на обочинах дорог и на кладбищах.