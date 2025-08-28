Злоумышленники приобретали sim-карты, регистрировали их в мобильном приложении и продавали за рубеж, давая аферистам возможность звонить россиянам под видом сотрудников служб безопасности банков

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге двоих местных жителей, которые подозреваются в пособничестве телефонным мошенникам, похитивших у людей около 6,5 млн рублей под предлогом сохранения денег и перевода их на якобы безопасный счет. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Мои коллеги из уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двоих местных жителей. Они подозреваются в пособничестве телефонным мошенникам", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк рассказала, что злоумышленники приобретали sim-карты, которые регистрировались в мобильном приложении и продавались за рубеж. Тем самым зарубежные аферисты получали возможность звонить россиянам под видом сотрудников служб безопасности банков. Под предлогом сохранения денег они убеждали собеседников перевести сбережения на так называемый "безопасный счет". Причиненный ущерб составил около 6,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. "В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и возможных соучастников", - добавила представитель ведомства.

В МВД напомнили, что никаких "безопасных счетов" не существует. При малейших сомнениях нужно перезвонить в банк и уточнить необходимую информацию.