Не менее 34 из них погибли в районе Адхкунвари, остальные стали жертвами паводка в горном секторе Дода, сообщает газета

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 августа. /ТАСС/. Количество погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями на индийской союзной территории Джамму и Кашмир, возросло до 41. Об этом сообщила газета The Indian Express.

Большинство жертв стихии составили паломники, посещавшие индуистские святыни в регионе. Не менее 34 из них погибли из-за оползня в районе Адхкунвари, остальные стали жертвами паводка в горном секторе Дода.

По данным властей Джамму и Кашмира, ливни и наводнения нанесли значительный ущерб инфраструктуре. В регионе произошло обрушение мостов, вышек сотовой связи и опор линий электропередач. Движение по автомобильным и железнодорожным магистралям приостановлено, десятки горных дорог заблокированы или повреждены. Из-за непогоды власти временно закрыли все учебные заведения. Из зон бедствия эвакуированы сотни жителей. Для оказания помощи населению и доставки гуманитарной помощи используются военно-транспортные вертолеты Ми-17 и наземная техника.

Главный министр Джамму и Кашмира Омар Абдулла поручил руководителям районов оставаться в состоянии повышенной готовности. Администрация рекомендовала местным жителям избегать посещения находящихся под угрозой затопления районов.

По данным Метеорологического управления Индии, за сутки в Джамму и Кашмире выпало 380 мм осадков, что стало наибольшим суточным показателем с 1910 года. Синоптики прогнозируют продолжение дождей на севере республики с вероятностью внезапных паводков и оползней.