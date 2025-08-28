Заседание пройдет в закрытом режиме

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Хамовнический районный суд Москвы 18 сентября проведет первое заседание по передаче в доход государства имущества экс-начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова на сумму более 500 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Заседание по иску Генпрокуратуры к Кузнецову и его близким назначено на 18 сентября, 11:45 мск. В этот день состоится беседа по иску, она пройдет в закрытом режиме. В ходе нее определяется дальнейший порядок рассмотрения дела", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что доход Кузнецова за 2010-2023 годы составил 47,6 млн рублей, его жены- более 41 млн рублей. При этом в целях сокрытия имущества генерал приобретал недвижимость, оформленную на родственников.

Источник "Ведомостей" со ссылкой на надзорный орган уточняет, что стоимость выявленного имущества превышает 504 млн рублей. В числе спорного имущества - недвижимость в Московской области, Краснодаре и Москве, а также сотни тысяч долларов и евро, 59 золотых и 101 серебряная монета, наручные часы и более 90 ювелирных изделий.

Кузнецов находится в СИЗО с мая 2024 года, ему грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, в 2021-2023 годах он получил взятку в виде земельного участка и жилого дома.