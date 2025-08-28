Альпинист Карыпбеков: напарник Наговициной оказал ей всю возможную помощь

Эксперт отметил, что Роман Мокринский, будучи уставшим, все же смог догнать спустившихся ниже других членов группы, которые направились к женщине на выручку

БИШКЕК, 28 августа. /ТАСС/. Напарника застрявшей на пике Победы на высоте около 7 200 м россиянки Натальи Наговициной Романа Мокринского нельзя обвинять в произошедшей с ней трагедии, так как им была оказана максимальная помощь альпинистке. Такое мнение высказал киргизский альпинист Илим Карыпбеков.

Карыпбеков отметил, что, будучи уставшим, Мокринский все же смог догнать спустившихся ниже других членов группы - немца Гюнтера Зигмунда и итальянца Луку Синигалью, которые направились к альпинистке на выручку.

"Наталья сломала ногу, но Роман оказал ей первую помощь, уложил под камень. Роману было бесполезно [с ней] оставаться, нужно было идти за помощью, он старается догнать Гюнтера и Луку. <...> Роман их догоняет на 6400-6900 м, здесь есть пещера, и сообщает о том, что произошло. Они договорились, что Роман идет вниз за помощью, а Гюнтер и Лука возвращаются к Наталье, ставят палатку, оставляют горелку и еду Наталье, чтобы она продержалась, затем идут обратно. Романа ни в чем нельзя обвинять, он не мог оставаться там. Любой час на этой высоте (более 7 тыс. метров - прим. ТАСС) опасен, организм человека умирает. <...> За ним нет никакой вины", - сказал альпинист на видео, опубликованном в YouTube-канале.

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии по итогам аэровидеосъемки пика Победы не обнаружил признаков жизни Наговициной. В свою очередь в киргизском МЧС признали россиянку без вести пропавшей. 25 августа начальник базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков сообщил ТАСС, что спасатели в Киргизии прекратили поиски Наговициной. По его словам, шансы на выживание россиянки в условиях высокогорья практически отсутствуют, но ее не могут объявить погибшей. В тот же день сотрудники МЧС республики не смогли направить дрон для оценки состояния Наговициной из-за плохой погоды.

О попытках спасения Наговициной

Первая попытка спасти Наговицину была предпринята 16 августа, однако вертолет со спасателями совершил жесткую посадку, несколько человек пострадали, в том числе пилоты. Вторая экспедиция была отправлена 19 августа, однако спустя три с половиной дня она была вынуждена вернуться. Группа не смогла продолжить движение из-за крайне сложных погодных условий и проблем со спиной у ее руководителя.

Примерно на полторы-две сотни метров ниже Наговициной находится тело еще одного участника ее группы, итальянского альпиниста Синигальи. Спортсмен из Италии сумел добраться до россиянки, доставить ей предметы первой необходимости, однако при продолжении спуска он погиб от отека мозга. Два других участника группы были эвакуированы.

Пик Победы (7 439 метров) считается одной из самых сложных для восхождения вершин в мире. В общей сложности на нем погибли более 80 альпинистов. Ранее Греков сообщал, что за всю историю с пика не удалось спустить ни одного тела погибшего.