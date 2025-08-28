За ними направили катер

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Лесной пожар заблокировал на Черноморском побережье под Геленджиком 23 человека, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Из-за сильного задымления 23 человека, отдыхавшие на берегу Черного моря в районе лесного пожара, оказались отрезаны от путей эвакуации. Сотрудники ГИМС МЧС России направили катер, чтобы вывезти их в безопасное место", - сказали в МЧС.

Для тушения пожара привлечен вертолет Ми-8, в готовность приведена аэромобильная группировка кубанского главка МЧС РФ. Площадь пожара увеличилась до 3,2 га.

В результате падения сбитого БПЛА произошел лесной пожар на территории Пшадского участкового лесничества в районе населенного пункта Криница. Его площадь изначально составляла 0,7 га. Угрозы населенному пункту нет.