По делу члена ОП Карелии о развратных действиях проходят трое потерпевших детей

Леонид Зябкин арестован на два месяца

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 августа. /ТАСС/. Трое потерпевших фигурируют в деле члена Общественной палаты Карелии Леонида Зябкина, задержанного по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних, все потерпевшие являются мальчиками. О случившемся стало известно после того, как один из них рассказал об этом родителям, сообщил источник ТАСС.

В среду стало известно, что Леонида Зябкина задержали по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Он арестован на два месяца.

"Преступления произошли в августе прошлого года. Пока по делу трое потерпевших - это мальчики. О произошедшем стало известно, когда один из них рассказал обо всем взрослым. Родители пообщались между собой и написали заявление в полицию", - сообщил собеседник агентства.

Согласно данным сайта Общественной палаты Карелии, Зябкин является командиром поискового отряда "Феникс", заместителем председателя патриотического движения "Карельский фронт", руководителем подросткового клуба "Энергия" и центра первой помощи "Авиценна".