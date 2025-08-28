Предположительно, днем 26 августа на берегу затопленного карьера были найдены его вещи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Восьмилетнего ребенка, пропавшего в Артемовском Свердловской области, ищут более 300 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения поискового отряда "ЛизаАлерт".

"В поисково-спасательных работах приняли участие более 300 человек: местные жители и добровольцы "ЛизаАлерт" Свердловской области. Также помогали сотрудники МЧС, представители Русской общины, отряды "Скорпион" из Нижнего Тагила, "РМК поиск" из Екатеринбурга, "Мамонт" из Красноуфимска и "Доброволец" из Буланаша. Люди объединяют усилия, чтобы охватить как можно больше направлений. За это время выполнили свыше пятидесяти задач", - рассказали там.

Ранее в следственном управлении СК по региону сообщали, что, по предварительным данным, днем 26 августа ребенок ушел из дома на улице Загородной в городе Артемовском, после чего пропал. По данным правоохранителей, вечером того же дня на берегу местного затопленного карьера были найдены, предположительно, вещи мальчика.

Родители опознали одежду ребенка, но позже показания начали меняться. "За то время, когда пропал ребенок, его родители, находясь практически в шоковом состоянии, неоднократно меняли свою точку зрения насчет того, одежда их ли ребенка была найдена. Сначала они подтвердили, потом опровергли, а сейчас снова подтверждают", - сообщил в четверг начальник пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам Горелых, в розыске школьника также участвуют сотрудники полиции и волонтеры, в последний раз ребенка видели на участке перед домом. Мальчик проживает с матерью, отцом, двумя сестрами и братом, обучается во 2-м классе местной школы.