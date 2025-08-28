Россиянин пытался направить в Майами посылку с 3 кг корма, 3 тыс. таблеток в блистерах и 29 стеклянными флаконами с прозрачной жидкостью

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России обнаружили в посылке с кошачьим кормом сильнодействующие вещества, сообщила пресс-служба ведомства.

"Сотрудники Пулковской и Центральной почтовой таможен обнаружили сильнодействующие вещества в посылке с сухим кормом для кошек. Запрещенный товар 39-летний россиянин пытался направить в Майами. Всего в отправлении находилось 3 кг кошачьего корма, 3 тыс. таблеток в блистерах и 29 стеклянных флаконов с прозрачной жидкостью", - говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что в составе таблеток содержится сложный эфир метенолона, а в ампулах - оксандролон. В ведомстве пояснили, что оба вещества являются анаболическими стероидами, их перемещение через таможенную границу запрещено.

"Таможенники установили личность адресанта. На допросе он пояснил, что приобрел препараты для улучшения физической формы, но позднее решил перепродать товар клиенту в США", - сообщили в ФТС.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде сильнодействующих веществ. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

"Оксандролон, метенолон и их сложные эфиры включены в список сильнодействующих веществ, утвержденный постановлением правительства РФ, и запрещены к пересылке в международное почтовое отправление", - напомнили в ФТС.