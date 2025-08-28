Минздрав Газы: минимум 121 ребенок умер от голода в анклаве за последнее время

Всего из-за этого погибли 317 человек, указали в министерстве

КАИР, 28 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 121 ребенок умер за последнее время от голода в секторе Газа. Об этом сообщило министерство здравоохранения анклава в своем Telegram-канале.

Согласно данным ведомства, общее число жителей сектора, умерших от недоедания, возросло до 317, только за прошедшие сутки зафиксировано четыре случая смерти.

22 августа эксперты поддерживаемого ООН механизма по мониторингу за продовольственной безопасностью - Комплексной классификации стадий продовольственной безопасности (IPC) - впервые официально охарактеризовали ситуацию в провинции Газа на севере палестинского анклава как голод. В тот же день в канцелярии главы правительства еврейского государства Биньямина Нетаньяху заявили, что Израиль "не морит голодом", а "предотвращает голод" в Газе. В канцелярии указали, что палестинское движение ХАМАС "систематически ворует гуманитарную помощь и превращает ее в оружие войны", тогда как Израиль справился с проблемой перебоев в поставках, сбрасывая помощь с воздуха, а также доставляя гуманитарные грузы морскими путями и безопасными маршрутами.

Представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Ольга Черевко 26 августа назвала ситуацию с голодом в секторе Газа полностью рукотворной и заверила, что ее можно было предотвратить.