Таможенники Белоруссии и России пресекли ввоз из ЕС крупной партии психотропов

Речь идет о 637 кг особо опасного психотропа 4-СМС

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Таможенники Белоруссии и России совместно с ФСБ пресекли ввоз в РФ из Евросоюза более 637 кг особо опасного психотропа. Об этом сообщил Государственный таможенный комитет республики.

"Таможенными органами Беларуси пресечен международный канал поставки из Евросоюза на территорию Российской Федерации более 637 кг особо опасного психотропа 4-СМС. С учетом того, что грузовик следовал дальше в Российскую Федерацию, проведена международная операция по установлению всех участников преступной схемы совместно с ФТС России", - говорится в сообщении.

В результате операции были установлены и задержаны причастные к преступлению граждане Литвы, Белоруссии, России и Украины. На пункте пропуска "Григоровщина" на белорусско-латвийской границе из автомобиля, на котором злоумышленники перевозили товар, было извлечено 540 упаковок с расфасованным особо опасным психотропом по 1 и 1,5 кг.

"При осуществлении оперативно-разыскных мероприятий и неотложных следственных действий российскими таможенниками во взаимодействии с ФСБ России задержаны получатели крупной партии психотропа - граждане Украины", - говорится в сообщении. В результате обнаружено еще 162 кг различных наркотиков и психотропов, спрятанных на территории частного домовладения и в лесных массивах Московской области.

Участникам преступной группы грозит лишение свободы сроком вплоть до 20 лет.