Пострадавшему оказали необходимую помощь

БРЯНСК, 28 августа. /ТАСС/. Мужчина получил ранение в результате атаки FPV-дронов на гражданский автомобиль в селе Чуровичи Климовского района Брянской области. Мужчине оказали необходимую помощь в больнице, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Киевский режим целенаправленно атаковал FPV-дронами гражданский автомобиль в селе Чуровичи Климовского района. В результате действий киевского режима, к сожалению, легкое ранение получил мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он.

На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.