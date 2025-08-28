Его искали с 23 августа

ЯКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Постоялец, покинувший дом-интернат для престарелых и инвалидов в Алданском районе Якутии, обнаружен живым, он без сознания, сообщили в службе спасения республики.

"Только что стало известно, что мужчину, самовольно покинувшего интернат в селе Ыллымах Алданского района, нашли. Его обнаружил местный житель, направлявшийся на рыбалку, примерно в 1 км от села, в болотистой местности около кладбища", - говорится в сообщении.

Мужчина находится без сознания, спасатели доставили его в интернат, они ожидают машину скорой помощи. Его отвезут в город Томмот.

Вечером 22 августа мужчина 1964 года рождения покинул республиканский специальный дом-интернат для одиноких престарелых и инвалидов. Активные поиски начались 23 августа.