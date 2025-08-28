По данным собеседника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о Вадиме Владимирове

ИРКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Бывшему руководителю Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал ОАО "РЖД") утвердили обвинительное заключение в получении взятки в размере 55,5 млн рублей. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Восточно-Сибирской железной дороги, работников коммерческой организации, а также гражданина иностранного государства, которые обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, совершенное организованной группой, с вымогательством взятки)", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре не называют фамилию обвиняемого. По данным собеседника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о Вадиме Владимирове, возглавлявшим Восточно-Сибирскую железную дорогу в 2021-2024 годах. Он был задержан и арестован летом 2024 года за получение взятки.

По версии следствия, обвиняемый, будучи начальником дороги в 2021-2024 годах, в составе организованной группы с участием иностранца и представителей коммерческой организации получил взятку в размере 55,5 млн рублей за беспрепятственное осуществление грузоперевозок лесной продукции железнодорожным транспортом.

"Свои действия участники организованной группы сопровождали созданием неблагоприятных условий для грузоотправителей, которые отказывались передавать денежные средства в качестве взятки", - добавили в ведомстве.

В ходе расследования на имущество обвиняемых в общей сумме 275 млн рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд города Иркутска для рассмотрения по существу.