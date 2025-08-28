Площадь возгорания выросла до 17 га

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Самолет Бе-200 МЧС России вылетел на тушение лесного пожара под Геленджиком, возникшего в результате падения сбитого беспилотника, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

"Самолет Бе-200 МЧС России привлечен к тушению лесного пожара в Геленджике. Авиация чрезвычайного ведомства помогает наземной группировке ликвидировать лесной пожар в районе села Криница", - сказали в ведомстве.

На место пожара выдвинулась группировка кубанского главка МЧС РФ, сводный отряд из Адыгеи и курсанты из академии МЧС России. Всего в ликвидации пожара задействовано более 100 человек и 27 единиц техники.