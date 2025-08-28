За полученные деньги Дмитрий Беглов должен был поспособствовать заключению договора между больницей и индивидуальным предпринимателем

КЕМЕРОВО, 28 августа. /ТАСС/. Жителя Кемеровской области задержали за дачу взятки бывшему министру здравоохранения региона Дмитрию Беглову. За полученные деньги Беглов должен был поспособствовать заключению договора между одной из больниц Кемерова и индивидуальным предпринимателем, сообщили ТАСС в управлении ФСБ по Кузбассу.

"В марте 2025 года подозреваемый, действуя в интересах индивидуального предпринимателя, передал министру здравоохранения Кузбасса 120 тысяч рублей. Денежные средства были переданы за содействие в заключении договоров на поставку медицинских изделий с одним из медучреждений Кемерова", - говорится в сообщении.

В результате следственным управлением СК РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). По местам жительства подозреваемого проведены обыски, в ходе которых изъято более 1 млн рублей.

Дмитрий Беглов ушел в отставку с поста министра здравоохранения Кемеровской области 6 июня по собственному желанию. Спустя некоторое время он был задержан по делу о получении взятки. Подробности дела не раскрывались, но также был задержан руководитель обособленного подразделения в Кемерове ООО "Медтрейд - СРЦ", который, по предварительным данным, с января по июнь 2025 года передал Беглову денежные средства в крупном размере за помощь в заключении договоров на закупки и поставки медицинских изделий и товаров медицинского назначения, а также за общее покровительство.