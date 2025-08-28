Ирина Файзуллина подозревается в финансировании экстремистской организации

ПЕРМЬ, 28 августа. /ТАСС/. Жену пермского правозащитника Артема Файзуллина Ирину Файзуллину и активистку из города Березники Пермского края арестовали по делу о финансировании экстремистской организации. Об этом ТАСС сообщили в Ленинском районном суде Перми.

"Ирине Файзуллиной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 октября. Елена Гусева отправлена под арест до 20 октября", - сообщили в суде, добавив, что обе женщины подозреваются в совершении преступления по ст. 282.3 ч. 1 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности)", - сказано в сообщении.

По данным суда, уголовное дело было возбуждено из-за финансирования структур ФБК (признан в России экстремистским и ликвидирован). Как сообщили местные СМИ, ранее дома у Файзуллиных прошли обыски, супругов задержали, но позднее Артема Файзуллина отпустили.