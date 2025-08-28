По предварительным данным, пострадавших нет

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины несколькими беспилотниками атаковали жилой район в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции Энергодаре. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Максим Пухов.

"Сегодня днем при помощи нескольких БПЛА совершенна очередная подлая атака ВСУ на Энергодар. Целью украинских террористов опять стал район жилой застройки города. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают сотрудники силовых ведомств. Возгорание не произошло. Информация о повреждениях уточняется", - написал он.

Глава Энергодара призвал жителей быть внимательными и осторожными и воздержаться от прогулок по городу.