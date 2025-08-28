Она заявила, что Карим Хан на предыдущих этапах своей юридической карьеры неоднократно пытался принудить ее к половой связи

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Вторая женщина заявила о случаях сексуальных домогательств со стороны прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Женщина утверждает, что Хан на предыдущих этапах своей юридической карьеры неоднократно пытался принудить ее к половой связи, подвергал нежелательным сексуальным домогательствам и вел себя неподобающим образом, в том числе пользуясь своим руководящим статусом. Сам 55-летний Хан отвергает эти обвинения.

В мае стало известно, что Хан уходит в административный отпуск и не будет исполнять свои обязанности во время проведения расследования по обвинению в сексуальных домогательствах, которые были выдвинуты в октябре 2024 года. По информации The Guardian, этим летом вторая женщина уведомила управляющий орган МУС о предполагаемых случаях сексуальных преступлений, которые датируются 2009 годом. На тот момент ей было чуть больше 20 лет и она работала неоплачиваемым стажером в офисе Хана, который был ведущим представителем защиты в МУС и других трибуналах в Гааге.