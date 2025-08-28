Ему также запретили в течение трех лет осуществлять тренерскую деятельность, связанную с работой с несовершеннолетними

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Кировский районный суд Екатеринбурга признал виновным детского тренера по плаванию в совершении 36 преступлений против половой неприкосновенности. Мужчина приговорен к 12,5 года колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда.

В марте 2024 года местные СМИ сообщали об аресте мужчины после заявления его ученицы о домогательствах после тренировок и во время поездок на соревнования.

"Судом постановлен обвинительный приговор в отношении детского тренера по плаванию. Мужчина обвинялся в совершении 36 преступлений против половой неприкосновенности. <…> Приговором суда мужчина признан виновным по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста) и п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней потерпевшей). Ему назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев с возложением ряда ограничений", - говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленнику запретили в течение трех лет осуществлять тренерскую деятельность, связанную с работой с несовершеннолетними.