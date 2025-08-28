В Дагестане завели уголовное дело после смерти подростка в Ставропольском крае

В рамках расследования дадут оценку действиям врачей и качеству оказанной помощи

МАХАЧКАЛА, 28 августа. /ТАСС/. Сдедователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту неоказания медицинской помощи подростку, который скончался в больнице Ставропольского края. Мальчика госпитализировали в другой регион после лечения в дагестанском Дербенте, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело по факту неоказания медицинской помощи несовершеннолетнему ребенку и причинения смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 и ч. 2 ст. 124) УК РФ. <…> В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям врачей и качеству оказанной помощи ребенку", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 16 по 22 августа мальчик обратился за медицинской помощью в травмпункт города Дербента с болевыми синдромами в области левого предплечья, после чего был направлен в хирургическое отделение Дербентской центральной больницы.

В связи с тем, что болевые синдромы не прекратились, а самочувствие ребенка ухудшилось, он был госпитализирован в Туркменскую районную больницу Ставропольского края, где умер.