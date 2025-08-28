В Брянской области женщина пострадала из-за удара дронов ВСУ по автомобилю

Она доставлена в больницу, где ей оказали необходимую помощь

БРЯНСК, 28 августа. /ТАСС/. Украинские FPV-дроны атаковали автомобиль в деревне Шилинка Брянской области, в результате пострадала женщина, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"ВСУ атаковали деревню Шилинка Суземского района. В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранена жительница", - написал он.

По словам губернатора, женщина доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь. "Работают оперативные и экстренные службы", - добавил губернатор.