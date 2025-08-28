Журналиста уже доставили в Курскую областную больницу

КУРСК, 28 августа. /ТАСС/. Оператор ВГТРК получил ранения во время работы в одном из населенных пунктов приграничья Курской области, cообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Во время работы в одном из населенных пунктов приграничья на мине подорвался оператор ВГТРК", - написал Хинштейн в Telegram-канале. Он отметил, что оператор ранен, военные оказали ему первую помощь. Журналиста доставили в Курскую областную больницу.

Врио курского губернатора добавил, что в селе Скородное Большесолдатского района украинский БПЛА атаковал стационарный пост МВД. Осколочные ранения получил полицейский, его доставили в областную больницу.

"Вновь прошу каждого: будьте крайне осторожны! В приграничных районах все еще небезопасно! Нет ничего дороже человеческой жизни", - призвал Хинштейн.

В понедельник, 25 августа, сообщалось, что саперы разминировали около 81,8 тыс. га территории приграничных районов Курской области. Полностью разминированы 59 населенных пунктов, сообщили в правительстве региона. За прошедшую неделю обезврежено более 13 тыс. взрывоопасных предметов. 59 населенных пунктов полностью разминировано, еще в 19 в настоящее время работы проводят.