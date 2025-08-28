Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в Радищевском районе

УЛЬЯНОВСК, 28 августа. /ТАСС/. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на трассе в Ульяновской области, в результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по региону.

"В результате ДТП водитель и трое пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, автомобиля Geely доставлены в медицинское учреждение", - отметили в пресс-службе.

Авария случилась 28 августа на 27-м км автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград в Радищевском районе Ульяновской области. По предварительной информации, водитель автомобиля Geely выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.