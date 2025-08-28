Мужчина и женщина погибли из-за пожара в частном доме в Каневском районе

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Мужчина и женщина погибли в результате пожара в частном доме в Каневском районе Краснодарского края, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Сообщение о пожаре в станице Челбасская на улице 40 лет Октября в Каневском районе поступило в 14:54 мск. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что горит дом на площади 45 кв. метров. При разборе завалов были найдены тела двух погибших - мужчины и женщины", - говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара привлекались 10 человек личного состава и 4 единицы техники от МЧС России. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Уточняется, что следственным комитетом проводится проверка.