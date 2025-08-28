Мужчина признал вину и рассказал о причинах своего поступка

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Столичный суд арестовал мужчину, который напал на сотрудников полиции в Москве. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"Суд заключил под стражу фигуранта уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа", - сообщили в столичной прокуратуре.

Ранее судимому мужчине 1999 года рождения предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности). "Вину он признал", - добавили в надзорном ведомстве.

27 августа мужчина, находясь вблизи автозаправочной станции на Щелковском шоссе, кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ "Жилищник". После чего напал с ножом на сотрудников полиции, которые прибыли для его задержания. При задержании мужчина не имел при себе документов и говорил на иностранном языке. Однако стало известно, что подозреваемый является уроженцем Саратова и имеет российское гражданство. Кроме того, ранее он отбывал наказание за совершение преступлений против общественной безопасности и государственной власти.