Спасательная операция началась с большим промедлением, указал старший на месте поисково-спасательного отряда Евгений Слизовский

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Шансы на выживание в той ситуации, в которой оказался российской пловец Николай Свечников во время заплыва в Босфоре, крайне малы, поскольку операция началась с большим промедлением. Такое мнение ТАСС высказал старший на месте поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Евгений Слизовский.

Операция по поиску Свечникова продолжается в Босфоре и на берегу на протяжении пяти дней, но пока результатов не дала.

"Спасательная операция началась достаточно с большим промедлением, а с задержкой выживаемость падает по экспоненте: чем позже начали, тем вероятность обнаружить живого человека ниже", - объяснил спасатель.

Он пессимистично оценил шансы на выживание спортсмена. "К сожалению, единственное предположение, что пловец погиб. Шансов мало", - отметил Слизовский.

"За это время при той интенсивности судоходства и той ширине пролива, которая есть, он бы уже оказался на берегу или на борту судна. То есть был бы найден", - считает он.

Как указал Слизовский, к гибели опытного пловца может привести любая мелочь: переоценка сил, резкое ухудшение самочувствия, воздействие каких-то внешних факторов. "Например, столкновение с другим участником. И, как следствие, черепно-мозговая травма", - сказал эксперт.

29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился.