Еще двое доставлены в больницу

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Пять автомобилей столкнулись в четверг на федеральной автодороге Р-217 "Кавказ" в Успенском районе Краснодарского края, в результате аварии один человек погиб и еще двое доставлены в больницу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Сегодня в 14:20 мск на федеральной автодороге Р-217 "Кавказ" водитель автомобиля Fuso не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилями Jaguar, MAN, "Газель" и Камаз. В результате ДТП погиб водитель автомобиля Fuso, водитель и пассажир Jaguar с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.