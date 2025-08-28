В городе Кохтла-Ярва экскаватором снесли памятник и раскопали братскую могилу

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Глава СК России Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения захоронения советских воинов в Эстонии. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения захоронения советских воинов в Эстонии. В СМИ сообщается, что в городе Кохтла-Ярве на северо-востоке Эстонии с помощью экскаватора снесли памятник и раскопали братскую могилу советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.