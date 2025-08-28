Ход и результаты расследования взяла под контроль Чеховская городская прокуратура

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после ДТП, в котором пострадали четверо детей в возрасте от 6 до 12 лет, в подмосковном Чехове. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Подмосковья.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сообщили в надзорном ведомстве.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяла под контроль Чеховская городская прокуратура.

Ранее в ГУ МВД по Московской области сообщили, что пять человек, в том числе четверо детей, попали в ДТП в подмосковном Чехове. В деревне Змеевка водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Peugeot, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием", - сообщили в ведомстве.