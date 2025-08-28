ТАСС: следствие попросит ареста экс-директора Театра сатиры по делу о хищении

Мамедали Агаева задержали по делу о хищении бюджетных средств в размере 20 млн рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Следователи намерены ходатайствовать об аресте бывшего директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева, который в четверг был задержан по делу о мошенничестве на 20 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Следователи намерены выйти в суд с ходатайством об аресте Агаева", - сказал собеседник агентства.

Бывший директор Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев задержан в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств в размере 20 млн рублей. С ним проводятся следственные действия. На счета задержанного и его близких родственников наложен арест. Агаеву грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 млн рублей.