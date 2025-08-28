В Махачкале полицейский погиб от выстрела из табельного оружия

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сообщили в МВД по Дагестану

МАХАЧКАЛА, 28 августа. /ТАСС/. Участковый полицейский, находясь вне службы в личном автомобиле, получил смертельное ранение из табельного оружия во время преследования правонарушителя на автодороге в Махачкале. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по Дагестану.

"Сегодня в Махачкале на улице Примакова во время несения службы наряд дорожно-патрульной службы подал сигнал об остановке водителю автомашины "Тойота Камри". Лицо, управляющее данным транспортным средством, законные требования полицейских проигнорировало. Было организовано преследование. <…> Для остановки автомобиля сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены применить табельное оружие. В результате стрельбы, находившийся вне службы в припаркованном личном автотранспорте участковый уполномоченный получил смертельное ранение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что злоумышленник, скрываясь от стражей порядка, грубо нарушал правила дорожного движения, выезжал на полосу встречного движения, опасно маневрировал, чем создавал угрозу для жизни остальных участников движения.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.