Общая площадь возгораний составляет 16 га

УЛАН-УДЭ, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники лесной охраны Бурятии тушат три природных пожара, два из них перешли с земель Минобороны. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

"За прошедшие сутки в лесном фонде республики обнаружено два пожара в Кяхтинском районе. Причина возникновения - переход огня с земель Минобороны. Прогноз ликвидации очагов возгорания - в течение дня. Всего, по оперативным данным, на утро 29 августа действует три лесных пожара: в Кяхтинском и Северо-Байкальском районах. Общая площадь - 16 га", - сообщили в РАЛХ.

В ведомстве пояснили, что пожар в Северо-Байкальском районе не имеет активного горения, действует в труднодоступной, горной местности. Для его тушения авиацией на место доставлено 12 специалистов Авиалесоохраны, они локализуют его в ближайшие сутки.

Всего к тушению возгораний привлечены 28 человек, задействовано 5 единиц специализированной техники.

На территории лесного фонда Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим.