Аннабель Йоргенсен приговорили к 26 годам колонии

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Наемница ВСУ из Дании Аннабель Йоргенсен, приговоренная заочно к 26 годам, обжаловала приговор. Об этом говорится в картотеке дел военного апелляционного суда.

"Жалоба на приговор поступила 26 августа", - указано там. Дата рассмотрения пока не назначена

Ранее 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к 26 годам колонии воевавшую на стороне ВСУ наемницу из Дании Йоргенсен.

По данным следствия, она участвовала в вооруженном нападении на Курскую область в составе подразделений ВСУ. Согласно материалам дела, Йоргенсен проходила службу в составе батальона территориальной обороны Украины "Арей". По версии следствия, 15 ноября 2023 года она в составе группы иностранных наемников незаконно пересекла государственную границу РФ в Суджанском районе Курской области. После этого приняла участие в нападении на сотрудников пограничной службы ФСБ, военнослужащих Минобороны России и мирных жителей, а также в захвате жилых зданий и железнодорожного вокзала в Судже.

Йоргенсен заочно осуждена по ст. 222 (незаконное ношение оружия), ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы с применением насилия), ст. 359 (участие наемника в вооруженном конфликте), ст. 226.1 (контрабанда взрывных устройств и боеприпасов) и ст. 205 (террористический акт) УК РФ. Йоргенсен находится в международном розыске.