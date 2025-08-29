Троих пассажиров госпитализировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Катер затонул в реке Малая Невка минувшей ночью в Санкт-Петербурге, находившиеся на борту три человека госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

"Установлено, что происшествие случилось между Большим Крестовским и Лазаревским мостами. В катере находилось три человека, которые в настоящий момент госпитализированы", - говорится в сообщении.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, маломерное судно типа "Афалина" совершило навал на бревно, что привело к частичному затоплению катера. По факту инцидента проводится проверка.