В отделении банка неизвестный в маске, угрожая пистолетом, потребовал отдать ему все имеющиеся наличные, он похитил около 7 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Правоохранители установили причастность задержанного за вооруженное ограбление банка в Ленинском районе Новосибирска к другим аналогичным преступлениям. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Да, предварительно установлена причастность задержанного к ряду аналогичных преступлений на территории Новосибирска", - сказал собеседник ТАСС, подтвердив, что речь идет об ограблениях Локо-банка на ул. Гоголя зимой 2024 года и Совкомбанка на ул. Немировича-Данченко весной.

28 августа в отделении банка на Ватутина (по данным портала "2ГИС", по данному адресу находится "Кузнецкбизнесбанк") неизвестный в маске, угрожая пистолетом, потребовал отдать ему все имеющиеся наличные. При этом он выстрелил в потолок. Похитив около 7 млн рублей, грабитель уехал с места преступления на велосипеде. Однако спустя несколько минут на улице его заметил находившийся в отпуске полицейский - он запросил подкрепление и продолжил наблюдение за подозреваемым. Прибывшие правоохранители задержали злоумышленника. В отношении новосибирца возбуждено уголовное дело по факту разбоя (ст. 162 УК РФ), в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.