Сотрудники военкомата забрали мужчину на блокпосту, а двоих его детей высадили на обочине

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники военкомата в подконтрольном Киеву городе Запорожье мобилизовали отца-одиночку прямо на блокпосту, а двое его семилетних детей остались на обочине дороги. Об этом сообщило местное отделение телеканала "Общественное. Новости".

В сюжете, опубликованном на YouTube-канале, рассказали историю 28-летнего Владимира Страхова, который один воспитывает близнецов, их мать оставила семью, когда детям было два года. "Он просто не успел доехать, его с детьми сняли с блокпоста, а детей высадили просто на улице. Он успел мне позвонить", - рассказала сестра Владимира, которая в итоге забрала оставленных детей.

По ее словам, в военкомате предложили отдать детей в интернат и отказались дать Владимиру повестку на конкретную дату, чтобы он успел оформить отсрочку. "Сначала сказали: "Мы проверим твои документы и утром отпустим". И все, и больше его никто не отпустил, он трое суток не выходил на связь, - продолжает сестра. - Я говорю: "Дайте ему повестку, отсрочку на оформление документов". Отвечают: "Нет, пусть идет воюет". Говорю: "А дети куда?". Отвечают: "Ну, две недельки - в больнице, а потом - в интернат".

Дети не видели отца уже больше месяца. Владимир проходит базовую общевойсковую подготовку, а его сестра оформила временную опеку над детьми. Телеканал обратился с запросами в военкомат.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.