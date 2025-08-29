Злоумышленник представился главой города Александром Бегловым и сообщил, что из бюджета похищена крупная сумма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Полиция в Выборгском районе Санкт-Петербурга разыскивает неизвестных, которые обманом получили от пожилого местного жителя 20 млн рублей. Один из мошенников, звонивший потерпевшему по телефону, представлялся губернатором Александром Бегловым, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"28 августа в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что его знакомый пенсионер, проживающий в доме 28 по Вокзальному шоссе в поселке Парголово, передал мошенникам денежные средства. Прибывшим полицейским 84-летний мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный. Представляясь губернатором Санкт-Петербурга, злоумышленник сообщил, что из бюджета города похищена крупная сумма денег, и, чтобы помочь в поимке преступников, необходимо передать денежные средства "связному". Поверив звонившему, пенсионер передал мошенникам 20 млн рублей", - рассказал представитель пресс-службы.

По факту преступления возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).